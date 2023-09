Fliegerbombe gefunden: Bahnverkehr zur Entschärfung eingestellt

Mühldorf am Inn - Wegen einer Fliegerbombe muss der Bahnverkehr in Oberbayern unterbrochen werden.

Der Bahnhof in Mühldorf am Inn muss wegen der Entschärfung einer Bombe gesperrt werden. (Symbolbild) © Bundespolizei München

Wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte, wurde im Bereich des Bahnhofs in Mühldorf am Inn eine Weltkriegsfliegerbombe gefunden.

Um den Blindgänger zu entschärfen, wird der Bahnverkehr ab circa 21 Uhr eingestellt. Außerdem komme es zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Adolf-Kolping-Straße.

"Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht", erklärte die Polizei.

Laut der Deutschen Bahn sind die Linien RB 40 und RB 44, die nach München und Rosenheim verkehren, durch die Sperrung betroffen. Sobald die Bombe entschärft wurde, soll der Zugverkehr wieder aufgenommen werden.