Fliegerbombe in Berlin-Marienfelde gefunden: Entschärfung noch heute!

Berlin - In Berlin-Marienfelde wurde am Donnerstag eine Fliegerbombe gefunden, die noch heute entschärft werden muss.

Die Polizei wird einen Sperrkreis um den Bombenfund in Berlin-Marienfelde einrichten. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei am heutigen Abend auf Anfrage von TAG24 mitteilte, wurde die circa 100 Kilogramm schwere Fliegerbombe am Donnerstagnachmittag bei Bauarbeiten in der Buckower Chaussee (Nähe der Lebensmittelkette Kaufland) gefunden.

Die Polizei wird in Kürze einen Sperrkreis von 500 Metern einrichten und die betroffenen Anwohner informieren und evakuieren, sagte der Polizei-Pressesprecher.

Auch der S-Bahn-Verkehr sei von der Evakuierung betroffen. Ab circa 20 Uhr entfalle die Haltestelle Buckower Chaussee der Linie S2.