26.04.2024 06:30 Heute Bomben-Entschärfung in Mainz: Rund 3500 Menschen müssen Wohnungen verlassen

Am heutigen Freitag steht eine Evakuierung in Mainz an: Hintergrund ist der Fund einer Weltkriegsbombe, die vom Kampfmittelräumdienst entschärft werden soll!

Von Florian Gürtler

Mainz - Eine 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll am heutigen Freitag in Mainz entschärft werden. Hierfür wurde eine Evakuierung angeordnet. Am Donnerstag veröffentlichte die Mainzer Feuerwehr diese Grafik, welche den ungefähren Evakuierungsbereich zeigt. © Feuerwehr Mainz Der Blindgänger wurde am Mittwoch bei Bauarbeiten in der Eugen-Salomon-Straße entdeckt. Rund um die Weltkriegsbombe wurde ein Evakuierungsradius von 750 Metern festgelegt. Dieser muss bis 10 Uhr geräumt werden, wie die Mainzer Stadtverwaltung mitteilte. Laut der Mainzer Feuerwehr sind rund 3500 Personen von der Räumung betroffen. Die Anwohner sollten mit Flugblättern und Lautsprecherdurchsagen informiert werden. Ab 10 Uhr wird der Gefahrenbereich dann von zahlreichen Fußtrupps kontrolliert: Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk sollen sicherstellen, dass das Areal vollständig geräumt wurde. Auch ein Polizeihubschrauber soll hierfür zum Einsatz kommen. Bombenfund 500-Kilo-Bombe in Mainz entdeckt: Evakuierung und Entschärfung am Freitag "Die Entschärfung kann erst dann erfolgen, wenn mit Sicherheit feststeht, dass sich im Evakuierungsbereich keine Personen mehr aufhalten", unterstrich die Mainzer Stadtverwaltung. Ein Sprecher betonte: "Bitte befolgen Sie die Anweisungen der Polizei." Voraussichtlich gegen 12 Uhr soll der Blindgänger vom Kampfmittelräumdienst unschädlich gemacht werden. Evakuierung nach Bomben-Fund in Mainz: Fachhochschule heute geschlossen Allen von der Evakuierung betroffenen Personen steht seit 8 Uhr die Sporthalle Mainz-Drais (Hesslerweg 30) als Unterkunft zur Verfügung, wie die Feuerwehr Mainz weiter ergänzte. Für hilfsbedürftige Personen wurde ein Bürgertelefon (06131124634) eingerichtet. Transportmöglichkeiten stünden zur Verfügung, hieß es weiter von der Stadtverwaltung. Aufgrund von Evakuierung und Bombenentschärfung muss auch mit erheblichen Behinderungen im Zugverkehr sowie im öffentlichen Personennahverkehr in Mainz gerechnet werden. Die Fachhochschule sowie Bereiche des Uni-Campus bleiben am Freitag geschlossen. Ebenso alle Büros im Gefahrenbereich.

Titelfoto: Feuerwehr Mainz