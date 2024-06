Fliegerbombe im Saalekreis entdeckt: Bahnstrecke gesperrt!

Auf einer Baustelle in Merseburg wurde am Dienstag eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe gefunden. © 7aktuell.de | Eric Pannier

In der Straße Roter Feldweg in Merseburg ist bei Bauarbeiten am Dienstagmorgen eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe entdeckt worden.

Wie der Blindgänger entschärft wird, war zunächst nicht klar, sagte eine Sprecherin des Landkreises. Demnach werde die Bombe vom Kampfmittelbeseitigungsdienst überprüft.



Die Evakuierung der angrenzenden Wohnhäuser sollte bis 13 Uhr abgeschlossen sein – etwa 230 Menschen seien von der Maßnahme betroffen.

Die Bahnstrecke durch Merseburg werde ab 13 Uhr für den Regional- und Güterverkehr gesperrt, hieß es. Auch angrenzende Schulen, Horteinrichtungen und Kindergärten seien informiert worden.