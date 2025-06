18.06.2025 16:58 640 Erneuter Bombenfund in Hamburg: Entschärfung erfolgreich

Alarm in Hamburg! In der Hansestadt ist am Mittwoch erneut eine Fliegerbombe gefunden worden. Diese konnte am Nachmittag erfolgreich entschärft werden.

Von Bastian Küsel

Breslauer Straße nahe Köhlbrandbrücke betroffen

Kampfmittelräumdienst im Einsatz

Keine akute Detonationsgefahr

Die Fliegerbombe konnte gegen 17 Uhr erfolgreich vom Kampfmittelräumdienst entschärft werden. © HamburgNews/Christoph Seemann Ein Sprecher der Polizei erklärte auf TAG24-Nachfrage, dass die Bombe gegen 11.35 Uhr an der Breslauer Straße, in unmittelbarer Nähe zur Köhlbrandbrücke, gefunden wurde. Demnach handelte es sich nach ersten Erkenntnissen um eine englische 1000-Pfund-Fliegerbombe, von der aber offenbar keine akute Detonationsgefahr ausging. Dennoch war der Kampfmittelräumdienst im Einsatz. Die Feuerwehr legte aus Sicherheitsgründen einen Sperrradius von 500 Metern und einen Warnradius von 1000 Metern fest. Gegen 15 Uhr wurde mit der Entschärfung der Bombe begonnen, wobei der Zündmechanismus ausgebaut und gesprengt wurde. Um kurz vor 17 Uhr meldete ein Sprecher die erfolgreiche Entschärfung. Damit konnte alle Maßnahmen aufgehoben werden. Feuerwehr Hamburg informiert via X über Bombenfund in Steinwerder Erst am vergangenen Mittwoch hatte es einen Bombenfund in Hamburg gegeben. Die Feuerwehr war stundenlang am Kattwykdamm im Einsatz. Erstmeldung: 13.07 Uhr. Zuletzt aktualisiert: 16.58 Uhr



Titelfoto: HamburgNews/Christoph Seemann