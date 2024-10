Mann findet 70 Granaten mit Metalldetektor, dann fliegen die Fetzen

Neustadt an der Aisch - 70 Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg mussten in Mittelfranken vom Kampfmittelräumdienst gesprengt werden.

Spezialisten vom Kampfmittelräumdienst kümmerten sich um die sichere Sprengung der Granaten. © vifogra

Ein Sondengänger fand die Munition bereits am vergangenen Freitag mit einem Metalldetektor in einem Waldstück im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim.

Er sammelte die Granaten ein und brachte sie zur Polizei, erklärten die Beamten. Da die Zünder noch aktiv waren, musste der Kampfmittelräumdienst anrücken, um sie unschädlich zu machen.