Mann findet Stabbrandbomben an sächsischem Feldweg - Kampfmittel-Beseitigungsdienst rückt an

Bad Düben - Zwei Stabbrandbomben haben am Mittwochnachmittag in Bad Düben (Landkreis Nordsachsen ) für einen Einsatz des Kampfmittelbeseitigungsdiensts gesorgt.

Ein Mann entdeckte am Mittwochnachmittag in Bad Düben zwei Stabbrandbomben - der Kampfmittelbeseitigungsdienst musste anrücken. (Symbolbild) © Philipp Schulze/dpa

Wie die Polizei Leipzig am Donnerstag mitteilte, wurden die beiden Bomben gegen 17 Uhr im Abstand von etwa 100 Metern am Rand eines Feldwegs an der Görschlitzer Straße gefunden.

Ungewöhnlich: Der Finder habe schon im Juli einen derartigen Sprengsatz entdeckt.

Laut Polizei rückten daraufhin alarmierte Spezialkräfte der Kampfmittelbeseitigung an und bestätigen die Echtheit.