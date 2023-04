Schon wieder Fliegerbombe bei Leuna entdeckt: Sprengung war erfolgreich!

In der Nähe von Leuna ist erneut eine Fliegerbombe gefunden worden. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Eine US-amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Dienstag bei Gleisbauarbeiten bei Leuna (Saalekreis) entdeckt worden, wie das Landratsamt in Merseburg am Mittwoch mitteilte.

Schon in den vergangenen Wochen wurden zwei Blindgänger entdeckt.

Die Bombe wurde am Nachmittag abtransportiert und anschließend in einer Kiesgrube kontrolliert zur Sprengung gebracht.