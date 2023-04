Schon wieder Granate in Leuna gefunden! Sprengung erfolgreich beendet

Leuna - In Leuna ( Saalekreis ) wurde eine Granate gefunden und gesprengt.

Im Saalekreis wurde erneut ein Kampfmittel gefunden, das gesprengt werden musste. (Symbolbild) © Swen Pförtner/dpa

Das Geschoss sei am Dienstag bei planmäßigen Arbeiten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes entdeckt worden, teilte der Saalekreis am Mittwoch in Merseburg mit.

Eine Begutachtung habe ergeben, dass die 12,8 Zentimeter große Flakgranate vor Ort gesprengt werden muss. Dazu sei ein Sprengradius von 300 Metern eingerichtet worden.

Schäden seien durch die Sprengung am Mittwochmittag nicht entstanden, hieß es.

Wo genau die Granate lag, teilte der Saalekreis zunächst nicht mit.