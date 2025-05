08.05.2025 15:52 Spezialisten entschärfen bei Bauarbeiten entdeckte 500-Kilo-Bombe in Rheinhessen

Die am Mittwoch in Gensingen in Rheinhessen entdeckte 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg konnte am Donnerstag vom Kampfmittelräumdienst entschärft werden.

Von Christian Schultz Gensingen/Mainz - Die im rheinhessischen Gensingen gefundene Weltkriegsbombe ist entschärft. Bei Bauarbeiten in der Gemeinde Gensingen im Landkreis Mainz-Bingen war die 500-Kilogramm-Bombe gefunden worden. © 5VISION.NEWS Die Aktion des Kampfmittelräumdienstes sei am Nachmittag problemlos verlaufen, teilte die Verwaltung des Kreises Mainz-Bingen mit. Um 15 Uhr sei Entwarnung gegeben worden. Das 500 Kilogramm schwere Kriegs-Überbleibsel war am Mittwoch bei Bauarbeiten nahe der Nahebrücke in Gensingen entdeckt worden. Für die Entschärfung war ein Gebiet in einem Radius von 1000 Metern um den Fundort geräumt worden, betroffen waren rund 3000 Menschen. Nach dem erfolgreichen Einsatz der Kampfmittelräumer wurden die Absperrungen wieder aufgehoben. Erstmeldung vom 8. Mai um 6.52 Uhr; Update um 15.52 Uhr.

Titelfoto: 5VISION.NEWS