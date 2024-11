Tausende mitten in der Nacht evakuiert: Bombe in Ulm entschärft

Ulm - Eine 250-Kilogramm-Fliegerbombe ist in der Nacht zum Dienstag erfolgreich entschärft worden.

Bauarbeiter hatten am Montagnachmittag eine rund 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe auf einer Baustelle gefunden. © Nico Pointer/dpa

Die Entschärfung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst war innerhalb von knapp einer Stunde - gegen 0.48 Uhr - abgeschlossen, wie die Polizei mitteilte. Die betroffenen Anwohner und Anwohnerinnen konnten danach in ihre Wohnungen zurückkehren.

Am Nachmittag war die Bombe auf einer Baustelle an der Neutorstraße/Ecke Karlstraße in der Nähe des Ulmer Hauptbahnhofes entdeckt worden.

Nach Angaben der Einsatzkräfte mussten rund 2800 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera kontrollierte das evakuierte Gebiet, um sicherzustellen, dass sich keine Personen mehr in diesem Bereich aufhielten.