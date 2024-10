Verdacht bestätigt: Köln evakuiert für Bomben-Entschärfung am Freitag Tausende Menschen!

Köln - Die Stadt Köln steht am Freitag vor einem der größten Bomben -Entschärfungseinsätze ihrer Geschichte. Bei Sondierungsarbeiten war am Mittwoch im Stadtteil Merheim ein zehn Zentner schwerer Blindgänger entdeckt worden. Tausende Menschen müssen sich in Sicherheit bringen oder gebracht werden.

Die in Köln-Merheim gefundene Bombe ist mit zehn Zentnern besonders groß und liegt denkbar ungünstig unter drei Kliniken. (Symbolbild) © Fredrik von Erichsen/dpa

Wie die Stadt mitteilte, liegt die Bombe auf dem Gelände der städtischen Kliniken in Merheim. Das hat zur Folge, dass bis Freitagvormittag alle drei Krankenhäuser vollständig geräumt werden müssen! Diese Evakuierungsmaßnahme hat bereits am Mittwoch begonnen. Ob auch das Seniorenzentrum Neubrück betroffen ist, wird zeitnah geklärt.

Am Freitag, dem 11. Oktober 2024, ist dann ab 9.30 Uhr etwa einen halben Kilometer rund um den Fundort die Wohnbevölkerung aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Eine Anlaufstelle für Anwohner wird in der Gesamtschule Holweide in der Burgwiesenstraße eingerichtet.

Die Stadt bittet alle betroffenen Bewohner im Gefahrenbereich, rechtzeitig Vorkehrungen (Einkäufe, Haustierversorgung etc.) für die bevorstehende Evakuierung zu treffen. Wann die Bombe am Freitag genau entschärft wird, steht noch nicht fest.

Die Untersuchungen des Kampfmittelräumdienstes seien indes auch noch nicht abgeschlossen. Es könnte also sein, dass noch mehr gefunden wird.