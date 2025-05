28.05.2025 12:14 Weltkriegsbombe am Cottbuser Hauptbahnhof: Entschärfung kommende Woche

In der kommenden Woche soll in Cottbus am Hauptbahnhof eine alte Weltkriegsbombe entschärft werden.

Von Wilhelm Pischke Cottbus - In der kommenden Woche soll in Cottbus am Hauptbahnhof eine alte Weltkriegsbombe entschärft werden.

Bahnverkehr wird am Tag der Entschärfung eingestellt Mehr anzeigen Die gefundene Weltkriegsbombe in Cottbus wiegt den Angaben nach rund 250 Kilogramm. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa Betroffen sind nach derzeitigem Erkenntnisstand rund 1800 Anwohner sowie mehrere Bürogebäude im Bahnhofsumfeld, wie die Stadt mitteilte. Die 250 Kilogramm schwere Bombe war bei Bauarbeiten entdeckt worden. Die Gebäude im Sperrkreis sollen am kommenden Dienstag ab 8 Uhr geräumt sein. Bombenfund Fliegerbombe in Teltow: Mehr als 5000 Bewohner müssen Häuser verlassen "Aktuell ist noch offen, ob ein nahegelegener Katastrophenschutz-Leuchtturm aktiviert werden muss oder ob ein anderes Notquartier zur Verfügung steht", hieß es von der Stadt. Die Stadt Cottbus errichtet einen Sperrkreis rund um das betroffene Gebiet. © Stadt Cottbus Auch der ÖPNV ist von der Entschärfung betroffen: Der Bahnverkehr wird am Tag der Entschärfung ab 9 Uhr eingestellt, teilte die Stadt mit.

