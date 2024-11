26.11.2024 13:54 1.192 Weltkriegsbombe in Köln-Deutz gefunden: Straßensperren sind eingerichtet

Eine Fünf-Zentner-Weltkriegsbombe wurde am Dienstag in Köln-Deutz gefunden. Der Blindgänger muss noch am selben Tag entschärft werden.

Von Laura Miemczyk, Patrick Richter

Köln - In Köln-Deutz ist bei Sondierungsarbeiten am Dienstagvormittag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Fünf-Zentner-Bombe muss noch heute entschärft werden. Die Weltkriegsbombe wurde rechtsrheinisch im Stadtteil Deutz auf einem Industriegelände gefunden. (Symbolbild) © Uwe Zucchi/dpa Nach Informationen der Stadt Köln liegt der Blindgänger auf einem Industriegelände im Bereich der "Alfred-Schütte-Allee/Am Schnellert". Der Evakuierungsradius rund um die Fundstelle wurde auf 300 Meter Richtung Norden, Osten und Süden sowie mehr als 600 Meter in Richtung Westen festgelegt. Rund 260 gemeldete Personen werden von der Evakuierung betroffen sein. Dazu kommen außerdem noch eine nicht näher genannte Zahl an Mitarbeitenden von Firmen, die sich in der Gefahrenzone befinden. Bombenfund Bombenfund in Cottbus: Schule muss für Entschärfung evakuiert werden Ebenfalls im Evakuierungsbereich liegen Teile der Kölner Südbrücke, die für die Entschärfung voraussichtlich gesperrt werden muss. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Rheinland (KBD) und das Ordnungsamt der Stadt Köln sind vor Ort. In unserem TAG24 Live-Ticker halten wir Euch über alle Entwicklungen auf dem Laufenden. 13.23 Uhr: Straßensperren sind eingerichtet: KVB fährt weiter - Erster Klingeldurchgang gestartet Mittlerweile wurden auf der rechtsrheinischen Seite folgende Straßensperren eingezogen: Zufahrt Alfred-Schütte-Allee über Siegburger Straße

Zufahrt Poller Kirchweg über Siegburger Straße

Zufahrt "Am Schnellert" über Siegburger Straße

Poller Kirchweg/"Am Schnellert"

Alfred-Schütte-Allee Höhe Hausnummer 76 Anders als zunächst vermutet wird die KVB jedoch nicht betroffen sein. Die Deutsche Bahn muss ab 14 Uhr den Güterverkehr über die Südbrücke einstellen, auch die Wasserschifffahrt legt auf Höhe des Fundorts zur selben Zeit eine Zwangspause ein. 12.30 Uhr: Auch Aggrippinawerft muss evakuiert werden Nicht nur die "Schäl Sick" ist von den Evakierungsmaßnahmen betroffen: Auch die Aggrippinawerft auf der linksrheinischen Seite muss geräumt werden. Das Kölner Ordnungsamt ist inzwischen an der Agrippinawerft eingetroffen und hat mit der Evakuierung der Büros und Wohnungen begonnen. © TAG24/Maurice Hossinger 12.22 Uhr: Bombe ist fünf Zentner schwer und amerikanischer Bauart Der Blindgänger ist fünf Zentner schwer und amerikanischer Bauart, so die Stadt weiter. Es handelt sich um ein Exemplar mit Heckaufschlagzünder. Vom Evakuierungsbereich betroffen sind Teile der Kölner Südbrücke, der Alfred-Schütte-Allee und "Am Schnellert". Auch das Rheinufer auf der anderen Seite wird gesperrt. © Stadt Köln 12.17 Uhr: Stadt legt Evakuierungsradius fest - Keine Anlaufstelle geplant Eine Anlaufstelle ist laut der Stadt nicht geplant. Es wird empfohlen, sich in Sachen Verkehrsbehinderungen im Radio auf dem Laufenden zuhalten. Nach jetzigem Stand wird die Kölner Südbrücke und Teile der Alfred-Schütte-Allee dicht gemacht. Erstmeldung von 12.17 Uhr. Artikel durchgehend aktualisiert.

Titelfoto: TAG24/Maurice Hossinger