Weltkriegsbombe in Köln entdeckt! Entschärfung noch heute - Evakuierung angeordnet

In Köln-Westhoven ist am Dienstagmittag in der Ingeborgstraße eine Zweieinhalb-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg bei Sondierungsarbeiten entdeckt worden.

Von Jonas Reihl

Köln - In Köln-Westhoven ist am heutigen Dienstagmittag eine Zweieinhalb-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg bei Sondierungsarbeiten entdeckt worden. In der Ingeborgstraße in Köln-Westhoven wurde am Dienstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. © Daniel Evers/Wuppervideo/dpa Wie die Stadt Köln mitteilt, muss die Bombe, die im Bereich der Ingeborgstraße gefunden wurde, noch am Dienstag entschärft werden.

Dafür muss der Gefahrenbereich abgesperrt und evakuiert werden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) und das Ordnungsamt der Stadt Köln sind bereits vor Ort. Der endgültige Gefahrenbereich wurde vom KBD auf einen Radius von ungefähr 300 Metern rund um die Fundstelle festgelegt. Damit werden rund 1200 Kölnerinnen und Kölner von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen sein. Die Stadt Köln hat den Evakuierungsradius bereits festgelegt. © Stadt Köln Eine Anlaufstelle für Betroffene wird in der Gereons-Kaserne in Köln-Westhoven eingerichtet. Personen, die hier Unterschlupf suchen wollen, müssen sich beim Betreten der Kaserne allerdings durch einen Personalausweis oder einen Reisepass ausweisen. Wann genau der Blindgänger entschärft werden soll, ist noch nicht klar. TAG24 hält Euch auf dem Laufenden!

