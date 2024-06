04.06.2024 19:14 Weltkriegsbombe in Köln entschärft! Anwohner können zurück in ihre Häuser

Von Maurice Hossinger, Jonas Reihl

Köln - In Köln-Westhoven ist am heutigen Dienstagmittag eine Zweieinhalb-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg bei Sondierungsarbeiten entdeckt und von Experten entschärft worden. In der Ingeborgstraße in Köln-Westhoven wurde am Dienstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. © Daniel Evers/Wuppervideo/dpa Wie die Stadt Köln mitteilt, konnte die amerikanische Zweieinhalb-Zentner-Bombe gegen 19.04 Uhr entschärft werden. Zuvor war der Gefahrenbereich weiträumig abgesperrt und evakuiert worden. Hauptstraßen, Stadtbahn- und Zugstrecken waren von Sperrungen aber nicht betroffen. Nach Angaben der Stadt dürfen Anwohner nun zurück in ihre Häuser und Wohnungen. Zunächst wurde der Radius der Evakuierung auf ungefähr 300 Meter rund um den Fundort eingegrenzt. Die Stadt Köln hat den Evakuierungsradius bereits festgelegt. © Stadt Köln Eine Anlaufstelle für Betroffene war in der Gereons-Kaserne in Köln-Westhoven eingerichtet. Personen, die hier Unterschlupf suchen wollten, mussten sich beim Betreten der Kaserne allerdings durch einen Personalausweis oder einen Reisepass ausweisen. Erstmeldung: 4. Juni, 14.50 Uhr; aktualisiert: 19.14 Uhr

