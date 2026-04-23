Buckelwal "Timmy" sorgt für steigende Nachfrage nach Kinderbüchern

Wismar - Seit dem Auftauchen des Buckelwals "Timmy" Anfang März boomt der Verkauf von Büchern rund um das Thema Wal. So ist die Nachfrage im Zeitraum von der ersten Sichtung Anfang März bis zur Strandung in der Wismarer Bucht am 23. März deutlich gestiegen, wie das Marktforschungsunternehmen Media Control auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) sagte.

Mittlerweile liegt der Buckelwal "Timmy" seit über 20 Tagen vor der Insel Poel. © Jens Büttner/dpa

Die Verkaufszahlen erreichten demnach Anfang April ihren Höhepunkt und lagen dabei 95 Prozent höher als vor der ersten Wal-Sichtung am 3. März.

Es handelt sich um eine fortlaufende Erhebung. Der dpa liegen Daten bis Ende letzter Woche vor.

Wie erklärt sich das? "Ich sehe da eine hohe emotionale Identifikation mit der Thematik. Das ist nicht nur ein Thema, das ich medial verfolge (...), sondern eins, das sich auch in andere Lebensbereiche auswirkt", sagte die Neurowissenschaftlerin Maren Urner.

Die Menschen hätten so das Gefühl, sich aktiv einbringen zu können, indem sie sich mit dem Thema auseinandersetzten.

Die Top 3 der verkauften Bücher führt laut Media Control "Die Schnecke und der Buckelwal" von Julia Donaldson und Axel Scheffler an. Dahinter kommen "Wieso? Weshalb? Warum? junior – Tiere im Meer" von Anita van Saan und "Wundervolle Welt. Wasser" von Sam Hume.