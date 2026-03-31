"Nicht mehr tragfähig": Gewürze von "Just Spices" bald nur noch offline erhältlich
Düsseldorf - Der Gewürzhersteller "Just Spices" schließt seinen Online- und Amazon-Shop! Wie das Unternehmen selbst mitteilte, ist der Verkauf dort wirtschaftlich nicht mehr tragfähig.
"Nach langer Überlegung mussten wir eine schwierige Entscheidung treffen: Wir werden unseren Online-Shop und Amazon-Shop im Juni schließen. (...) Bis dahin könnt ihr eure Lieblingsprodukte natürlich weiterhin online bestellen", schreibt der Gewürzhersteller auf Instagram.
Laut Medienberichten sollen Bestellungen im Shop noch bis zum 30. Juni möglich sein, danach sind die bunten Gewürzdosen nur noch in den vertrauten Supermärkten zu finden.
Gegründet wurde "Just Spices" 2014 in Düsseldorf. Seit rund fünf Jahren gehört das Unternehmen dem US-Konzern Kraft Heinz an - mit der Hoffnung, die Nummer eins für Gewürzmischungen zu werden. Doch die Entwicklung ist nicht wie erhofft verlaufen.
Laut der Rheinischen Post schreibt das Unternehmen bereits seit Jahren rote Zahlen. Im Jahr 2024 hatte der Gewürz-Hersteller nur knapp 32 Millionen Euro erzielt - fast ein Viertel weniger als im Jahr zuvor.
"Just Spices" musste Ausgaben reduzieren
Daraufhin habe es eine "Reduzierung der zukünftigen Umsatzwachstums- und Margenprognosen gegenüber den vorherigen Erwartungen" gegeben. Ausgaben für Werbung und Marketing seien reduziert worden, auch Stellenstreichungen habe es gegeben.
Dennoch zeigte sich eine Sprecherin im Februar gegenüber der Zeitung zuversichtlich und betonte, man glaube weiterhin an das langfristige Wachstum des Unternehmens.
Titelfoto: Just Spices GmbH/Just Spices GmbH/obs