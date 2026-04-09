Zum 25. Jubiläum: "Miniatur Wunderland"-Gründer erhalten 380 Tonnen schweres Geschenk

Hamburg - Das Miniatur Wunderland in der Hamburger Speicherstadt feiert in diesem Jahr sein 25. Jubiläum. Obwohl der eigentliche Geburtstag erst im August ist, wurde den Gründern Gerrit und Frederik Braun (beide 58) bereits am Dienstag ein 380 Tonnen schweres Geschenk von S-Bahn-Chef Jan Schröder (50) "überreicht": eine bunte S-Bahn im Miniatur-Wunderland-Design, die ab sofort als rollender Botschafter im normalen Betrieb verkehrt. TAG24 war bei der Premierenfahrt dabei.

"Miniatur Wunderland"-Gründer Gerrit (r.) und Frederik Braun (beide 58) bei der Einfahrt "ihrer" S-Bahn am Dienstag im Bahnhof Berliner Tor. © Tag24/Madita Eggers

"Für uns ist das wirklich ein ganz wunderbares Geburtstagsgeschenk. Wir als Hamburger Jungs sind praktisch mit der Eisenbahn groß geworden und ständig Bahn gefahren", sagte Frederik Braun am Dienstag auf dem Bahnsteig der S-Bahn-Station Berliner Tor. Von hier aus startete die Jungfernfahrt.

Sein Bruder Gerrit ergänzte gegenüber TAG24: "Hätte mir vor 25 Jahren jemand gesagt, dass wir mal unseren eigenen Zug haben, hätte ich es nicht geglaubt. [...] Und ich durfte zum ersten Mal in meinem Leben vorne im Führerstand stehen - ein ganz besonderer Tag für mich!"

Die Idee für die eigene S-Bahn und das Design hatten die Wunderland-Gründer selbst und traten damit an die Deutsche Bahn heran. "Wir wollten etwas zusammen machen, weil wir ja auch Züge bauen", so Braun weiter. "Dass sie uns gleich einen ganzen Zug schenken, damit haben wir nicht gerechnet."

Rund ein Jahr Arbeit steckt in dem Miniatur-Wunderland-Zug, wie S-Bahn-Chef Jan Schröder gegenüber TAG24 verriet: "Wir sind ja im öffentlichen Betrieb hier bei der Eisenbahn, da muss alles stimmen." Das Bekleben mit der Folie habe hingegen nur einen Tag gedauert.

Das Design soll dabei an die Verpackungen von Modellfiguren erinnern und zeigt 26 bunte Fenster, die die Fahrgäste selbst zu kleinen Modellfiguren werden lassen. Jedes Fenster ist mit einer Beschreibung wie "Windfest & Wortkarg", "Elbstrand-Buddler" oder "König der Möwen" versehen.

Gerrit Braun, der sich zusammen mit seinem Bruder klar im Franzbrötchen-Liebhaber-Fenster sieht, freut sich bereits auf die ersten Bilder in den sozialen Medien: "wenn man wirklich zu dem Spruch darunter eine passende Person am Fenster entdeckt". Und Schröder ergänzt: "Für uns hat die S-Bahn ihren Zweck schon erfüllt, wenn sie dem einen oder anderen Fahrgast ein Lächeln ins Gesicht zaubert!"