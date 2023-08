Nach Mega-Gewinnen drastischer Einbruch: Biontech schreibt rote Zahlen

Im ersten Halbjahr sank der Umsatz von Biontech mit Corona-Impfstoffen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 9,57 auf 1,4 Milliarden Euro. © Bildmontage: 123rf/mrgao, Helmut Fricke/dpa

Vorbehaltlich einer Zulassung solle im September die Auslieferung des an die Corona-Variante XBB.1.5, einer Untervariante von Omikron, angepassten Vakzins beginnen.



Das kündigte das Unternehmen bei der Vorlage der Geschäftszahlen für das zweite Quartal am Montag in Mainz an.

Wie beim US-Partner Pfizer macht sich das deutlich geringere Geschäft mit Covid-19-Impfstoffen auch in der Bilanz der Mainzer stark bemerkbar.

So sank der Umsatz von Biontech mit Corona-Impfstoffen im ersten Halbjahr auf 1,4 Milliarden Euro nach 9,57 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn brach von 5,37 Milliarden Euro ein auf nun 311,8 Millionen Euro.