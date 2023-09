Neuer Impfstoff ist da: Für Ärzte wird's komplizierter, Sachsen bleiben Impfmuffel!

Klaus Heckemann (66) ist Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung in Sachsen und tätig als Facharzt für Allgemeinmedizin in Dresden. © DPA/Robert Michael

"Der Impfstoff steht in ausreichenden Mengen zur Verfügung", sagt Klaus Heckemann (66), Chef der Kassenärztlichen Vereinigung.

Doch bislang verzeichnen Sachsens Kassenärzte nur wenige Anfragen.

Weil keine Einzeldosen bestellt werden können, haben die Praxen erheblichen Mehraufwand bei der Koordination der Termine. Denn alle Dosen müssten am selben Tag verimpft werden, um nicht zu verfallen, so Heckemann, der in Dresden praktiziert.



Für die Corona-Impfung ist ein weiterentwickeltes Präparat von BioNTech/Pfizer verfügbar. Der Impfstoff wurde abgestimmt auf die Omikron-Sublinie XBB.1.5.

Die Ständige Impfkommission empfiehlt Menschen mit erhöhtem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf weiterhin Auffrischungsimpfungen im Abstand von zwölf Monaten zur letzten Impfung oder Infektion.