Darum zahlt Baden-Württemberg Corona-Hilfen an Tausende Betriebe zurück

Stuttgart - Tausende baden-württembergische Unternehmen, die die Corona -Soforthilfe des Landes erhielten und später zurückzahlen mussten, bekommen Geld vom Staat zurück.

Im Streit um die Corona-Soforthilfen traf der Landtag in Stuttgart eine Entscheidung. © Bernd Weißbrod/dpa

Nach monatelangen Unsicherheiten beschloss nun der Stuttgarter Landtag in einer Sondersitzung mit den Stimmen aller Fraktionen ein entsprechendes Gesetz. Es befreit unter anderem Friseure, Restaurantbetreiber, Fitnessstudio-Inhaber, Einzelhändler, Solo-Selbstständige oder Schausteller nachträglich von Rückforderungen.

Im Zuge des ersten Lockdowns kam es zu Schließungen, kleineren wie größeren Betrieben fielen die Kunden weg.

Wie viel Geld das Vorhaben die Staatskasse insgesamt kostet, ist unklar. Es wird mit mindestens knapp 800 Millionen Euro gerechnet. Geld erhalten alle die Betriebe zurück, die eine finanzielle Unterstützung auf Grundlage der Richtlinie des Wirtschaftsministeriums von Mitte März 2020 erhielten.