Virologe Streeck kritisiert: Menschen wurde in Corona-Zeit Unrecht angetan

Erfurt - Der Virologe Hendrik Streeck (48, CDU ) beklagt Unrecht während der Corona-Pandemie und mahnt, aus den Erfahrungen zu lernen und zu verzeihen.

Virologe Hendrick Streeck (48, CDU, M.) sprach im Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtags. © Martin Schutt/dpa

"Wir sind mit Teilen der Bevölkerung nicht gut umgegangen in der Pandemie", sagte Streeck im Corona-Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtags in Erfurt.

Streeck machte in seinem Eingangsstatement im Untersuchungsausschuss klar, dass er eine Aufarbeitung der Pandemie für entscheidend hält. "Nur wenn wir lernen, können wir in der Zukunft Fehler vermeiden", betonte er. Nur dann könne man um Verzeihung bitten und auch verzeihen.

"Ja, es gibt Menschen, denen Unrecht angetan wurde." Der Virologe wurde auf Antrag der Fraktionen von CDU, BSW und SPD geladen, die in Thüringen das Regierungsbündnis bilden. Erwartet wurde in der Ausschusssitzung auch noch der Mathematiker und Medizinstatistiker Gerd Antes - auf Antrag der Thüringer AfD-Fraktion.

Streeck führte aus, dass es viele Gründe für Wut bei einigen Menschen gebe - etwa auf diejenigen, die das Virus ignorierten oder durchrauschen ließen. Oder auf Menschen, die Ungeimpfte ausgrenzten.