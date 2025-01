Fünf Jahre Corona: Christian Drosten blickt zurück

Hamburg - Fünf Jahre ist es her, dass das Coronavirus Deutschland erreichte. Zu der Zeit hörte ein Millionenpublikum einen Podcast dazu von NDR Info. Jetzt gibt es eine neue Staffel des "Coronavirus-Updates" - auch mit Christian Drosten (52).

Wissenschaftsjournalistin Korinna Hennig (50) und Virologe Christian Drosten (52) sprechen über Corona. © Christian Spielmann/NDR

Ab 28. Januar sind jeweils zwei Folgen wöchentlich immer dienstags in der ARD-Audiothek abrufbar, teilte der NDR mit. Zehn neue Episoden soll es insgesamt geben.

In der Staffel wird fünf Jahre nach dem ersten Nachweis des Virus in Deutschland Bilanz gezogen. Virologe Drosten ist dabei nur einer von vielen Experten, die zurate gezogen werden. Dabei ordnen sie auch ein, wie gut das Land auf eine weitere Pandemie vorbereitet ist.

"Momentan wird in der öffentlichen Diskussion manchmal alles so dargestellt, als sei eine direkte Übertragbarkeit von Covid-19 auf die nächste Pandemie natürlicherweise gegeben. Und das wird nicht so sein", sagte Drosten, der Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung war.

Der Podcast geht daher unter anderem der Frage nach, welcher Erreger eine neue Pandemie auslösen könnte.