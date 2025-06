Corona-Alarm: Neue Variante "Nimbus" breitet sich rasant aus

Auch in Deutschland ist Nimbus angekommen. Laut Bild liegt der Anteil der neuen Virus-Mutation im Mai bereits bei 16,7 Prozent aller Corona-Fälle.

Wie Daily Mail berichtet, beobachtet die britische Gesundheitsbehörde die "Nimbus-Variante" bereits ganz genau. Bisher wurden zwar nur wenige Fälle nachgewiesen, doch internationale Daten zeigen: Der Anteil der Variante an allen Covid-19-Infektionen wächst stetig.

Bereits in China , Singapur und Hongkong hat sich der Virus-Typ rasant verbreitet - und die Fallzahlen steigen deutlich an.

Covid verbreitet sich vor allem bei heißem und feuchtem Wetter und könnte nun effizienter infizieren als zuvor. © Ina FASSBENDER/AFP

Ein Virologe der Universität Warwick warnte in der britischen Zeitung The i Paper, dass die Infektionszahlen in den kommenden Monaten sehr wahrscheinlich steigen werden.

Er betont, dass sich Covid vor allem bei heißem und feuchtem Wetter weiterverbreitet. Laborstudien deuten zudem darauf hin, dass die Nimbus-Variante menschliche Zellen besonders effizient infizieren könnte - noch stärker als frühere Virusformen. Außerdem bestehe die Möglichkeit, dass sie das Immunsystem teilweise umgehen kann.

Das alles könnte dazu führen, dass in absehbarer Zeit erneut eine größere Infektionswelle entsteht, falls sich Nimbus weiter durchsetzt.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation ist Nimbus bereits für 10,7 Prozent der weltweiten Covid-Fälle verantwortlich. Im Vormonat lag der Anteil noch bei 2,5 Prozent. Die WHO beobachtet die Variante deshalb genau.

Die typischen Symptome unterscheiden sich bisher kaum von denen früherer Varianten. Dazu zählen Müdigkeit, Fieber, Muskelschmerzen und Halsschmerzen.