Sächsischer Corona-Ausschuss will Virologe Drosten zur Pandemie befragen

Von Jörg Schurig

Dresden - Der Corona-Untersuchungsausschuss des Sächsischen Landtages will an diesem Freitag den Virologen Christian Drosten vernehmen. Der 52 Jahre alte Professor ist Direktor des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin und war in der Pandemie ein Experte, auf dessen Beratung sich auch die Politik maßgeblich stützte.