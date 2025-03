Schuldenberg durch Corona-Lockdown: Sächsischer Unternehmer ringt um Existenz

Glauchau - Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Knallhart-Maßnahmen haben tiefe Risse in der Gesellschaft hinterlassen - und auch in der Wirtschaft. Unternehmer René Heber aus Glauchau (Landkreis Zwickau ) traf der Corona-Lockdown besonders hart. Er sitzt auf einem großen Schuldenberg, hat das Vertrauen in die Politik gänzlich verloren.

René Heber musste während des Corona-Lockdowns seine Läden schließen. Mit den finanziellen Folgen wird er noch jahrelang kämpfen. © mdr/Sven Giebel

René Heber machte sich Anfang der 90er-Jahre selbstständig, 30 Jahre später gehören ihm sieben Geschäfte in der Region. In seinen Läden bietet der Unternehmer neben Spiel- und Schreibwaren auch zahlreiche Geschenkartikel an.

Das Geschäft lief gut, bis Corona kam. "Nach dem ersten Lockdown haben wir ein Verlust von 80.000 Euro gehabt", berichtet Heber in der MDR-Reportage "FAKT: Corona - Die Pandemie der Spaltung". Besonders bitter: Vor allem in der umsatzstarken Osterzeit musste er seine Geschäfte schließen.

Die Hoffnung lag zunächst auf staatlichen Hilfen. "Allerdings habe ich schnell gemerkt, dass die Hilfen in den verschiedenen Bundesländern ziemlich unterschiedlich sind", erzählt der Unternehmer.



In Sachsen bekam Heber nur einen zinsfreien Kredit - in anderen Bundesländern wurden Unternehmen mit Zehntausenden Euro Soforthilfen unterstützt. "Wir sind nach Corona dreimal mehr verschuldet als vorher", klagt der Unternehmer.