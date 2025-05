Corona ist wieder da! In diesen Ländern steigt die Inzidenz jetzt dramatisch an

In Singapur sind die Varianten LF.7 and NB.1.8 auf dem Vormarsch. © 123RF/anekoho

Eine neue Corona-Welle überschwemmt Asien. Dort sind die Varianten LF.7 and NB.1.8 auf dem Vormarsch. Die meisten Patienten zeigen zwar einen milden Verlauf, doch es gab bereits mehrere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen.

Alleine in Singapur wurden in der Woche vom 27. April zum 3. Mai 14.200 Neuinfektionen gemeldet, in der Vorwoche waren es noch 11.100, wie das Gesundheitsministerium des Stadtstaates (5,9 Millionen Einwohner) mitteilte. Aktuelle Zahlen liegen noch nicht vor. Man sei zuversichtlich, dass die Krankenhäuser in der Lage sind, die neue Welle zu bewältigen, sagte ein Behördenvertreter zum News-Portal CNA.

In Singapur wird die Bevölkerung bereits "gebeten" bei Unwohlsein soziale Kontakte zu minimieren und Maske zu tragen.