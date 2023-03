Studie legt nahe: Eltern haben während Corona für ihre Kinder gelogen!

USA - Haben sie aus purer Angst geschwiegen oder war es böswillige Fahrlässigkeit? Wie eine Umfrage aus den Vereinigten Staaten nahelegt, haben es viele Eltern während der Corona-Pandemie mit der Ehrlichkeit hinsichtlich der Infektionen und Impfungen ihrer Kinder nicht so ganz genau genommen. Dafür gibt es gleich mehrere Gründe.

Die strengen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ließen viele Eltern in den USA zu fragwürdigen "Notlügen" greifen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Die Corona-Pandemie hat weltweit für Tod, Leid und bittere Isolation gesorgt.

In den USA wollten sich viele Mütter den Spaß am Leben offenbar so gar nicht verderben lassen und haben zu dubiosen "Notlügen" gegriffen.

Wie die Online-Plattform "usnews" berichtete, soll eine Umfrage unter 580 Eltern ergeben haben, dass ein Viertel der Erziehungsberechtigten ihre Kinder trotz Krankheitszeichen oder positiven Tests in die Schule geschickt hätten.

Dabei gaben die Umfrageteilnehmer offen zu, falsche Angaben gemacht zu haben oder Schutzmaßnahmen mit voller Absicht ignoriert zu haben.

Erschreckend: Jeder vierte Befragte gab an, Informationen zu einer bestehenden oder vermuteten Corona-Infektion seines Kindes vorenthalten zu haben. Damit sei auch die Erlaubnis der Eltern einhergegangen, die Quarantänevorschriften zu missachten.