"Viele Fehler gemacht": So krass schadet das Coronavirus Kindern noch heute

Wiesbaden - Zum Jahreswechsel vor fünf Jahren breitete sich in China ein Virus aus, das später die ganze Welt in Atem hielt. Die Folgen sind bis heute zu spüren. Das Coronavirus hat nicht nur Tote und dauerhaft Erkrankte auf dem Gewissen: Die Schutzmaßnahmen dieser Zeit belasteten auch jene, an denen die Krankheit vorbeizog.