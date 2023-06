Was wissen die Chinesen wirklich? Dieser Mann soll das Coronavirus als erster gehabt haben

Wuhan (China) - Kommt jetzt endlich die Wahrheit raus? Das Coronavirus soll tatsächlich aus einem Bio-Labor in der Stadt Wuhan stammen. US-Journalisten wollen jetzt "Patient Zero" identifiziert haben. Es soll sich um einen chinesischen Wissenschaftler handeln.

Die Recherche legt nahe: Corona wurde von Menschenhand erschaffen und stammt tatsächlich aus dem Institut für Virologie in Wuhan. Der Erste, der sich das Virus einfing, war demnach Ben Hu, ein junger Wissenschaftler , der mit ganz ähnlichen Viren arbeitet und vorrangig an Fledermäusen experimentierte.

Wer ist schuld an der Pandemie? Um diese Frage zu klären, recherchierten drei US-Journalisten monatelang. Nun veröffentlichten die Schnüffler ihre Ergebnisse auf den Nachrichten-Blogs " Public " und " Racket News ".

Das Bio-Labor von Wuhan. Hier soll das Coronavirus Ende 2019 entwichen sein. "Fledermausfrau" Shi Zhengli forscht dort noch immer. © Montage: Hector Retamal/AFP, Wuhan Institute of Virology, CAS

Das Wuhan-Bio-Labor ist in Fachkreisen bekannt. Es gilt als erstklassige Adresse für die Forschung an Coronaviren - einer Familie von Krankheitserregern zu der neben Covid-19 auch das SARS-Virus gehört.

Dort arbeitete Ben Hu schon seit Jahren, veröffentlicht regelmäßig Forschungsergebnisse. Im Wissenschaftsbetrieb kennt man den ambitionierten Forscher aus China. 2017 etwa, da las der bekannte deutsche Virologe Christian Drosten eine Veröffentlichung von Ben Hu zur Korrektur. In seiner Funktion als Virologe soll Hu seiner Chefin Shi Zhengli zugearbeitet haben, einer Wissenschaftlerin, die Eingeweihte als "Fledermausfrau von China" kennen. Hu galt als ihr Protegé.

Als das Coronavirus die ersten Menschen dahinraffte, war er an ihrem Institut Cheflaborant. "Er hat SARS-ähnliche Viren hergestellt und gekreuzt, sowie diese an humanisierten Mäusen getestet. Wenn ich raten müsste, wer diese riskante Virusforschung betreibt und am meisten Gefahr läuft, sich versehentlich anzustecken, dann wäre er es", ordnet Wissenschaftlerin Alina Chan von der Harvard-Universität die Personalie Hu ein.

Brisant: Ben Hu soll der Recherche zufolge am "Funktionsgewinn" gearbeitet haben. Sein Auftrag war es, Viren noch ansteckender zu machen. Derlei Forschung gilt unter Wissenschaftlern als hochriskant und umstritten.