"Das Treten nach unten macht wütend": Demo für soziale Sicherheit in Leipzig

Leipzig - So geht es nicht weiter, da sind sich die Linke und Verdi in Leipzig einig. Zusammen mit dem Bündnis LeipzigStehtZusammen rufen sie zu einer Demonstration gegen die Regierung auf.

Die Demonstration findet am Montag ab 17.30 Uhr auf dem Leipziger Naschmarkt statt. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa

Das Problem: Bei steigenden Kosten werde immer häufiger an der Bevölkerung gespart. Kürzung der Gesundheitsversorgung, Einschnitte in der Rente oder der Angriff auf die Arbeitnehmerrechte - all dies seien Schritte gegen die soziale Sicherheit.

"Bei der Aufrüstung sind sie fix, für Bildung, Gesundheit und Soziales tun sie einfach nix! Was wir brauchen, spielt keine Rolle und mitreden dürfen wir erst recht nicht. Diese Politik und das Treten nach unten macht uns wütend", sind die klaren Worte von Johannes Schmidt, dem Co-Vorsitzenden von Die Linke Leipzig.

Deshalb wird am Montag, dem 15. Juni unter anderem in der Messestadt zu Protesten unter dem Motto "Es reicht!" aufgerufen. 17.30 Uhr startet die Demo auf dem Leipziger Naschmarkt.