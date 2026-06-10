"Das Treten nach unten macht wütend": Demo für soziale Sicherheit in Leipzig
Leipzig - So geht es nicht weiter, da sind sich die Linke und Verdi in Leipzig einig. Zusammen mit dem Bündnis LeipzigStehtZusammen rufen sie zu einer Demonstration gegen die Regierung auf.
Das Problem: Bei steigenden Kosten werde immer häufiger an der Bevölkerung gespart. Kürzung der Gesundheitsversorgung, Einschnitte in der Rente oder der Angriff auf die Arbeitnehmerrechte - all dies seien Schritte gegen die soziale Sicherheit.
"Bei der Aufrüstung sind sie fix, für Bildung, Gesundheit und Soziales tun sie einfach nix! Was wir brauchen, spielt keine Rolle und mitreden dürfen wir erst recht nicht. Diese Politik und das Treten nach unten macht uns wütend", sind die klaren Worte von Johannes Schmidt, dem Co-Vorsitzenden von Die Linke Leipzig.
Deshalb wird am Montag, dem 15. Juni unter anderem in der Messestadt zu Protesten unter dem Motto "Es reicht!" aufgerufen. 17.30 Uhr startet die Demo auf dem Leipziger Naschmarkt.
"Die geplanten Sozialkürzungen treffen uns alle. Denn die Wahrscheinlichkeit auf soziale Absicherung angewiesen zu sein, ist für uns alle höher, als Millionär*in zu werden. Diese Politik bekämpft Armut nicht, sondern verschärft sie", mahnt die Logistik-Angestellte Tanja. Sie ist Mitglied der Gewerkschaft Verdi.
Die Demonstrationen sollen Menschen eine Plattform geben, die ebenfalls genug von der Kürzungspolitik haben.
Titelfoto: Christoph Soeder/dpa