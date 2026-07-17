20.000 Menschen auf Leipzigs Straßen: Innenstadtverkehr wird am Samstag lahmgelegt

Leipzig - Im Rahmen des Christopher Street Days ist im Leipziger Stadtgebiet am Samstag mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

In der Leipziger Innenstadt werden am Samstag Zehntausende Menschen erwartet. (Symbolbild) © Arnulf Stoffel/dpa

Der diesjährige Leipziger CSD steht unter dem Motto "Keine Ruhe, kein Zurück - Queere Rechte Stück für Stück!" und beginnt um 11.30 Uhr mit einer Kundgebung auf dem Augustusplatz.

Anschließend wollen die erwarteten 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam durch die Innenstadt ziehen. An der Parade sind auch 19 Fahrzeuge beteiligt, welche die Mittelfahrbahn des Rings entlangfahren werden.

Die Aufzugsroute führt über den gesamten Innenstadtring vom Augustusplatz über den Johannisplatz, die Prager Straße und die Windmühlenstraße über den Roßplatz und Wilhelm-Leuschner-Platz, den Thomaskirchhof, Markt und Willy-Brandt-Platz zurück bis zum Augustusplatz.

Ab 16 Uhr findet dort dann das große Straßenfest mit einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm, bestehend aus Musik, einer Drag Show und Informationsangeboten, statt. Der Eintritt zu dem Event ist kostenlos.