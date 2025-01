Demo gegen rechts geplant: Sperrungen am Brandenburger Tor

Rund um das Brandenburger Tor kommt es aufgrund einer Demonstration zu Einschränkungen. © Sebastian Gollnow/dpa

"Wir stehen zusammen. Demo und Lichtermeer für Demokratie und gegen den Rechtsruck", lautet die Demo, die um 16.30 Uhr starten soll.

Hinter der Aktion stehen die Kampagnenorganisation "Campact" sowie die Gruppe "Eltern gegen Rechts" und das Klimaschutzbündnis "Fridays for Future". Rund 10.000 Teilnehmer werden erwartet.

Aufgrund des Erstarkens rechter Kräfte in Deutschland und Europa sowie der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump (78) wollen die Demonstranten gemeinsam ein Zeichen gegen rechts setzen.

"Die AfD steht zur Bundestagswahl vor ihrem größten Triumph", schrieben die Veranstalter auf ihrer Webseite. Zudem sollen alle Teilnehmer Taschenlampen, Lichterketten oder Kerzen mitbringen, denn: "In dem Moment, in dem Weidel, Trump, Kickl, Musk und Co. Dunkelheit verbreiten, machen wir die Lichter an."