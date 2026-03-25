Demo gegen sexualisierte Gewalt: Collien Fernandes sagt wegen Morddrohungen ab!

Am Donnerstag findet eine Demonstration auf dem Rathausmarkt in Hamburg statt. Collien Fernandes sagt wegen Morddrohungen ab.

Von Madita Eggers, Jana Steger

Hamburg - Unter dem Motto "Es reicht! Die Scham muss die Seite wechseln" findet am Donnerstag eine Demonstration auf dem Rathausmarkt statt. Es werden Tausende Teilnehmende erwartet. Jetzt steht fest: Collien Fernandes (44), die vor einer Woche mit schweren Vorwürfen gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen (50) eine erneute Debatte über sexualisierte (digitale) Gewalt und eine bundesweite Solidaritätswelle ausgelöst hat, wird nicht dabei sein. Der Grund: Morddrohungen.

Collien Fernandes (44) hat ihren Ex-Mann Christian Ulmen (50) inzwischen auf Mallorca angezeigt. Dort lebte das Paar zuletzt zusammen mit der gemeinsamen Tochter. © Daniel Bockwoldt/dpa Ob die 44-Jährige zur Veranstaltung kommt, war bis vor kurzem noch offen. Jetzt teilte die Moderatorin auf Instagram schockierende Zeilen dazu mit: "Eigentlich plante ich dort hinzugehen, dort zu sprechen. Mittlerweile gibt es aber ernsthafte Sicherheitsbedenken, aufgrund von Morddrohungen gegen mich", so Collien. "Ist das Eure Art, liebe Frauenhasser, damit umzugehen? Wie sollen denn Frauen künftig den Mut haben, aufzubegehren, wenn das Eure Antwort ist - man so mundtot gemacht wird?", zeigt sich Collien in ihrem Beitrag fassungslos. "Seid bitte LAUT für mich mit! MORGEN bei der Demo!", appelliert sie trotz der Umstände. Bislang stand ein Besuch der 44-Jährigen in Hamburg zur Demo noch im Raum. Mit ihrer Stellungnahme ist die Hoffnung der Teilnehmenden bei der Demonstration auf einen Erscheinen von Collien damit jedoch kaputt.

Collien Fernandes ruft zu Demo in Hamburg auf

Am Dienstag schrieb die 44-Jährige auf ihrem Instagram-Account: "Auf dem Weg zurück zu Euch nach Deutschland". Eigentlich ist die Schauspielerin gerade für "Traumschiff"-Dreharbeiten des ZDF in Südostasien unterwegs, die sie nun für kurzfristige Gespräche mit Politikerinnen in Berlin unterbreche. In ihrer Story teilte sie zudem den Aufruf zur Hamburger Demonstration und betonte: "Denn jetzt MUSS sich etwas ändern! Jetzt MÜSSEN bessere Gesetze her! […] Deutschland darf kein TÄTERPARADIES mehr bleiben!" Sicher als Rednerinnen dabei sind Klimaaktivistin Luisa Neubauer (29), "Goalgirls*"-Gründerin Kaddie Rothe und die Kolumnistin Alexandra Zykunov (41). Neubauer hatte bereits in bei der Großdemo in Berlin am Sonntag die rund 10.000 Menschen mit ihrer Rede bewegt. In Hamburg wird die Veranstaltung unter anderem von der SPD-Politikerin Annika Urbanski (31) organisiert.

In Berlin hatten am Sonntag bereits Zehntausende gegen sexualisierte digitale Gewalt demonstriert. © Carsten Koall/dpa

7500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet