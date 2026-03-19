Collien Fernandes zeigt Christian Ulmen an und spricht von "virtueller Vergewaltigung"

Berlin - Im September trennten sich Collien Fernandes (44) und Christian Ulmen (50). Nun nimmt die Geschichte erneut eine heftige Wendung.

Collien Fernandes (44) hat ihren Ex-Mann Christian Ulmen (50) angezeigt. © Daniel Bockwoldt/dpa

14 Jahre lang galten sie als absolutes Promi-Traumpaar, jetzt soll Fernandes ihren Ex-Partner nach der Trennung sogar angezeigt haben.

Die Schauspielerin erklärte laut einem "Spiegel" -Bericht Ulmen habe sie "virtuell vergewaltigt". Es geht um digitale und physische Gewalt und eine neue Form von Online-Missbrauch, gegen die das deutsche Recht kaum gewappnet ist.

Die Moderatorin kämpft seit Jahren gegen Fake-Profile auf Plattformen wie LinkedIn, die ihren Namen trugen. Dort gab sich jemand als sie aus, verabredete sich mit Männern zu Telefonsex und verschickte pornografische Bilder und Videos von Frauen, die ihr täuschend ähnlich sahen. Im November 2024 erstattete sie in Berlin Anzeige gegen Unbekannt.

Dann der Schock: Ihr Ex-Mann Christian Ulmen gestand am ersten Weihnachtsfeiertag 2024 im Grand Elysée Hotel in Hamburg: "Ich war das, ich habe das getan." Fernandes beschreibt den Moment im "Spiegel" als habe sie "eine Todesnachricht" erhalten. "Mir wurde über Jahre mein Körper geklaut", sagt sie.

Seit 2011 waren Fernandes und Ulmen verheiratet, sie haben eine gemeinsame Tochter. Zuletzt lebten sie in einer Villa auf Mallorca. Ende 2025 reichte Fernandes eine 40-seitige Anzeige beim Bezirksgericht Palma de Mallorca ein – bei der Abteilung für Gewalt gegen Frauen.



Die Vorwürfe: Anmaßung des Personenstands, Beleidigung, Geheimnisoffenlegung, wiederholte Körperverletzung und Bedrohung.