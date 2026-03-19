Collien Fernandes zeigt Christian Ulmen an und spricht von "virtueller Vergewaltigung"
Berlin - Im September trennten sich Collien Fernandes (44) und Christian Ulmen (50). Nun nimmt die Geschichte erneut eine heftige Wendung.
14 Jahre lang galten sie als absolutes Promi-Traumpaar, jetzt soll Fernandes ihren Ex-Partner nach der Trennung sogar angezeigt haben.
Die Schauspielerin erklärte laut einem "Spiegel" -Bericht Ulmen habe sie "virtuell vergewaltigt". Es geht um digitale und physische Gewalt und eine neue Form von Online-Missbrauch, gegen die das deutsche Recht kaum gewappnet ist.
Die Moderatorin kämpft seit Jahren gegen Fake-Profile auf Plattformen wie LinkedIn, die ihren Namen trugen. Dort gab sich jemand als sie aus, verabredete sich mit Männern zu Telefonsex und verschickte pornografische Bilder und Videos von Frauen, die ihr täuschend ähnlich sahen. Im November 2024 erstattete sie in Berlin Anzeige gegen Unbekannt.
Dann der Schock: Ihr Ex-Mann Christian Ulmen gestand am ersten Weihnachtsfeiertag 2024 im Grand Elysée Hotel in Hamburg: "Ich war das, ich habe das getan." Fernandes beschreibt den Moment im "Spiegel" als habe sie "eine Todesnachricht" erhalten. "Mir wurde über Jahre mein Körper geklaut", sagt sie.
Seit 2011 waren Fernandes und Ulmen verheiratet, sie haben eine gemeinsame Tochter. Zuletzt lebten sie in einer Villa auf Mallorca. Ende 2025 reichte Fernandes eine 40-seitige Anzeige beim Bezirksgericht Palma de Mallorca ein – bei der Abteilung für Gewalt gegen Frauen.
Die Vorwürfe: Anmaßung des Personenstands, Beleidigung, Geheimnisoffenlegung, wiederholte Körperverletzung und Bedrohung.
Ermittlungen gegen Ulmen
Das Gericht bestätigte, dem Bericht zufolge, dass Vorermittlungen stattfinden.
Im Januar 2023 soll ein Streit auf Mallorca so eskaliert sein, dass Collien Fernandes aus dem Fenster um Hilfe schrie. Ulmen soll dabei immer wieder handgreiflich geworden sein. Er wurde vorübergehend festgenommen.
Die Therapeutin der Schauspielerin attestierte dieser im "Spiegel" eine posttraumatische Belastungsstörung mit Flashbacks und Angstsymptomen.
Immer noch kursieren Hunderte Deepfake-Pornos mit Fernandes’ Gesicht im Internet, zum Teil mit hunderttausenden Aufrufen. Ulmen soll über Fake-Accounts mit Hunderten Männern Kontakt aufgenommen, ihnen erotische Bilder und Videos geschickt und teilweise sogar Telefonsex gehabt haben.
Collien Fernandes spricht von psychischer und emotionaler Gewalt in ihrer Ehe, erzählt von Wutausbrüchen, Drohungen und körperlichen Angriffen. Der "Traumschiff"-Star engagiert sich bereits seit geraumer Zeit öffentlich gegen Deepfakes im Netz. Sie fordert Anerkennung und schärfere Gesetze.
Christian Ulmen reagierte nicht auf die "Spiegel"-Anfrage und hat sich bislang noch nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert.
Erstmeldung um 13.34 Uhr, zuletzt aktualisiert um 14.15 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Annette Riedl/dpa, Carsten Koall/dpa