Demo mit Tausenden Menschen und 19 Fahrzeugen: Hier droht am Samstag in Leipzig das Verkehrschaos!

Leipzig - Aufgrund einer Demonstration mit Tausenden Teilnehmenden ist am Samstag in Leipzig mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Autofahrer sollten am Samstag in Leipzig viel Geduld mitbringen. (Symbolbild) © 123RF/danielt1994

Der Aufzug der Global Space Odyssey (GSO) unter dem Motto "Räume für Träume – Reclaim the Space!" soll ein Zeichen setzen für Freiräume und die Schaffung von Orten für alternative Szenen.

Nach Einschätzung des Ordnungsamtes werden rund 2000 Teilnehmende und 19 Fahrzeuge in der Kolonne erwartet, die laut und musikalisch vom Süden bis in den Osten der Messestadt ziehen wird.

In der Zeit zwischen 13 und 22 Uhr ist deshalb entlang folgender Route mit erheblichen Einschränkungen im Verkehr zu rechnen:

Kochstraße - Karli - Peterssteinweg - Innenring - Augustusplatz - Grimmaischer-Steinweg - nördlicher Johannisplatz - Täubchenweg - Riebeckstraße - Prager Straße - Friedhofsweg - Straße des 18. Oktober. Im Wilhelm-Külz-Park findet dann die Abschlusskundgebung statt.