Demo-Wochenende gegen rechts angekündigt, auch die AfD tagt im Ländle!

Freiburg/Bretten - Bei Kundgebungen und Demonstrationszügen gegen rechts werden am Wochenende in ganz Baden-Württemberg wieder Zehntausende Teilnehmer erwartet.

Zehntausende Teilnehmer gehen auch an diesem Wochenende gegen das Erstarken der Rechten auf die Straße. © Christoph Schmidt/dpa

Die größte Veranstaltung wird am morgigen Samstagvormittag um 11 Uhr in Freiburg stattfinden. Dort rufen mehr als 300 Organisationen, darunter der Fußball-Bundesligist SC Freiburg, Gewerkschaften und Kirchen, zu einer Großdemonstration gegen Rechtsextremismus auf.

Angemeldet sind nach Angaben der Stadtverwaltung 20.000 Teilnehmer.

Nach einer Kundgebung auf dem Platz der Alten Synagoge ist ein Demonstrationszug durch die Freiburger Innenstadt geplant.

Die Stadtverwaltung rechnet mit größeren Verkehrsbehinderungen. Am Nachmittag steht zudem das Heimspiel des SC Freiburg gegen den VfB Stuttgart an. Weitere Demonstrationen und Kundgebungen sind am Wochenende unter anderem in Stuttgart, Lahr, Lörrach, Wiesloch, Aalen, Emmendingen und Sindelfingen geplant.