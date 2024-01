Demonstration gegen rechts in Darmstadt: Es kamen deutlich mehr Menschen als erwartet

Rund 17.000 Menschen sind laut Polizeiangaben am Dienstag in Darmstadt gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen und haben friedlich demonstriert.

Darmstadt - Rund 17.000 Menschen sind laut Polizeiangaben am Dienstag in Darmstadt gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Die Demonstration sei friedlich und ohne besondere Vorkommnisse angelaufen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Abend.

Am Darmstädter Karolinenplatz demonstrierten am Dienstag rund 17.000 Menschen gegen Rechtsextremismus. © Boris Roessler/dpa Zu der Versammlung hatte es zwei unterschiedliche Aufrufe gegeben. Unter dem Motto "für Rechtsstaat und Demokratie" hatte ein breites bürgerliches Bündnis zur Demonstration aufgerufen. Darunter: Grüne, CDU, SPD, FDP, die evangelische und die katholische Kirche. Mehrere Gewerkschaften und das Darmstädter Bündnis gegen Rechts hatten zudem zu einem Demonstrationszug zur Kundgebung unter dem Motto "Demonstration gegen den Faschismus" aufgerufen. Die Stadt Darmstadt hatte im Vorfeld eine Teilnehmerzahl von grob 8000 bis 10.000 Menschen erwartet. Demonstrationen Demos in Weimar - Bodo Ramelow in Rage: "Und dann kommen solche Arschlöcher" Am vergangenen Wochenende hatten nach Polizeiangaben in ganz Deutschland mehr als 900.000 Menschen gegen Rechtsextremismus und den Schutz der Demokratie demonstriert. In Hessen waren knapp 70.000 Menschen auf die Straßen gegangen.