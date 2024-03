Dieser besondere Tag zieht Zehntausende gegen Nazis auf die Straße

Köln - Zum Internationalen Tag gegen Rassismus soll es in Nordrhein-Westfalen am heutigen Donnerstag mehrere Kundgebungen und Aktionen geben.

Zehntausende Demonstrierende wollen sich an diesem Donnerstag gegen Rechte und die AfD positionieren. © Jens Büttner/dpa

In der Domstadt wurden gleich mehrere Demonstrationen unter verschiedenen Slogans angemeldet, die sich am Abend (19 Uhr) zu einer Abschlusskundgebung am Rhein treffen wollen.

Nach Polizeiangaben rechnen die Veranstalter mit rund 10.000 Teilnehmenden, die Aktionen heißen unter anderem "Jedem Rassismus entgegentreten" und "Klare Kante gegen die AfD - Der Kölner Süden lebt von seiner Vielfalt".

Im Ruhrgebiet haben Gewerkschaften zur Aktion "15vor12" aufgerufen. Sie bitten die Bürger, um Viertel vor zwölf für 15 Minuten innezuhalten, um ein deutliches Zeichen zu setzen für das unantastbare Recht auf Menschenwürde.