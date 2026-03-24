Gegen Castor-Transporte durch NRW: Mehrere Anti-Atom-Demos ab dem Abend

Ahaus/Jülich - Mehrere Anti-Atomkraft-Initiativen wollen ab dem Abend gegen die geplanten Castor-Transporte durch Nordrhein-Westfalen protestieren.

Gelbe Fahnen mit der Aufschrift "Stopp Castor" wehen aus Protest gegen die Atommüll-Transporte vor dem Zwischenlager in Ahaus. © David Ebener/dpa

Nach eigenen Angaben rechnen die im Bündnis "Stop Westcastor" organisierten Protest-Initiativen am Dienstagabend mit dem ersten Castor-Transport. Die Polizei bestätigt das nicht. Die Sicherheitsbehörden wollen im Vorfeld den Startzeitpunkt sowie die Route nicht bekannt geben.

Laut Aktionsbündnis "Stop Westcastor" soll ab 18 Uhr vor dem Forschungszentrum in Jülich eine Dauerkundgebung starten.

Zeitgleich ist in Ahaus eine Demo vom Bahnhof zum Rathaus angemeldet, wie die Polizei im Kreis Borken bestätigte. Ab 20 Uhr wollen die Atomkraftgegner der Bürgerinitiative Ahaus eine nächtliche Dauermahnwache vor dem Zwischenlager einrichten.

Die Naturschutzorganisation BUND Nordrhein-Westfalen, die seit Jahren auch juristisch gegen die Transporte kämpft, rief ab 20 Uhr zu einer Mahnwache an einer Brücke der A42 bei Duisburg auf.

Die Ruhrgebietsstadt befinde sich in der Mitte der Transportstrecke von Jülich nach Ahaus.