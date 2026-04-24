Gegen fossile Großkonzerne und Ministerin Reiche: DVB müssen Bahnen wegen "Fridays for Future"-Demo umleiten

Dresden - " Fridays for Future " zeigte am Freitag wie angekündigt in Dresden Flagge. Hunderte Klimaaktivisten demonstrierten in der Altstadt gegen den tschechischen Energiekonzern EPH (Energetický a průmyslový holding).

Der Demozug startete und endete auf dem Dresdner Schloßplatz. © xcitepress/Tyran Sobadky

Unter dem Motto "EPH stoppen, Energiewende retten" sendeten die Demo-Teilnehmer ein Signal an Bundes- und Landespolitik. Das Ziel: über die Folgen fossiler Abhängigkeiten und die Vorteile von erneuerbaren Energien aufklären.

"In Dresden haben wir echt keinen Bock auf fossile Großkonzerne, die Unmengen an Geld damit verdienen, unsere Energiewende zu sabotieren. Genau das haben wir heute auf der Straße gezeigt", teilte Clara Lecke von Fridays for Future Dresden mit.

Lecke warf EPH in diesem Rahmen vor, alte Kohlekraftwerke aufzukaufen und Steuergelder für deren Stilllegung zu kassieren. Die Aktivisten forderten, dass fossile Giganten wie EPH politisch in die Verantwortung gezogen werden müssten.

Die Demo führte vom Schloßplatz durch die Innenstadt und wieder zurück.

Aufgrund des Demo-Geschehens mussten die Dresdner Verkehrsbetriebe Linien umleiten. Gegen 15.30 Uhr meldeten die DVB, dass die Demo beendet sei. Fahrgäste mussten im Anschluss noch mit Einschränkungen rechnen.

Weitere besondere Vorkommnisse konnte die Polizei auf TAG24-Nachfrage nicht nennen.