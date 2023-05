"Bunte Demokratie verteidigen": Gegenprotest bei AfD-Event in Grimma

Grimma - Am Dienstagabend regte sich Protest gegen eine Veranstaltung der AfD -Landtagsfraktion in Grimma.

Am Dienstagabend veranstaltete die AfD ein Treffen unter dem Motto "Unsere Ideen für Sachsen" im Rathaussaal Grimma. © Medienportal Grimma

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Unsere Ideen für Sachsen" lud die rechtsextreme AfD alle Interessierten am Dienstag in den Rathaussaal Grimma ein - begleitet von den Buhrufen des antifaschistischen Aktionsnetzwerkes des Landkreises Leipzig.

Rund 40 Personen fanden sich auf dem Marktplatz zusammen, um prominenten und umstrittenen AfD-Politikern wie etwa Jörg Dornau (53) und Jörg Urban (58) die Stirn zu bieten. Unterstützt wurde der Gegenprotest unter anderem von Ortsvereinen der SPD und Der Linken.

Mit Plakaten und Bannern und unter dem Motto "Bunte Demokratie verteidigen - gegen rechten Menschenhass auf die Straße" wurde sich der AfD-Versammlung entgegen gestellt.

"Wir wollen nicht hinnehmen, dass sich eine aus unserer Sicht in weiten Teilen rechtsradikale, rassistische und undemokratische Partei in unserem Landkreis einnistet!", so der Appell des Netzwerkes.