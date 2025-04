Links-feministische Demo lockt mehr als 1000 Menschen in die Schanze

Hamburg - Mit einer queer-feministischen Demonstration gegen Kapital und Patriarchat haben in Hamburg die Aufzüge linker und linksextremer Gruppen rund um den 1. Mai begonnen.

Bei einer queer-feministischen Demo gingen am Mittwochabend rund 1200 Menschen in Hamburg auf die Straße. © Martin Fischer/dpa

Unter dem Motto "Take back the Night" zogen nach Polizeiangaben rund 1200 vorwiegend weibliche Demonstrantinnen vom Bahnhof Sternschanze in Richtung St. Pauli.

Der Zug wurde von zahlreichen Polizeikräften begleitet. Zwischenfälle gab es nicht. Die Organisatoren der Demo hatten 700 Teilnehmer angemeldet.

Für Donnerstag, den Tag der Arbeit, sind in Hamburg drei Demonstrationen aus dem linken und linksextremen Spektrum mit insgesamt mehreren Tausend Teilnehmern angemeldet.