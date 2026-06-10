"Gesundheit darf nicht kaputtgespart werden": Krankenhäuser protestieren

München - Mit Protesten in mehreren bayerischen Städten wollen Gewerkschaften und Krankenhäuser gegen die von der Bundesregierung geplanten Sparmaßnahmen in der gesetzlichen Krankenversicherung mobil machen.

Mit den Demos wollen Klinik Personal und Co. das Klinik-Sterben verhindern. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Verdi plant am Mittwoch Demonstrationen in fünf bayerischen Städten: in Würzburg (15.30 Uhr) und Deggendorf (16 Uhr) sowie in München, Nürnberg und Kempten (je 17 Uhr). Die Proteste sind Teil von bundesweiten Aktionen.

Am Freitag, wenn die Novelle zum ersten Mal im Bundestag beraten wird, wollen laut Bayerischer Krankenhausgesellschaft (BKG) mehrere Kliniken für kurze Zeit symbolisch schließen. Dabei werden zur Mittagszeit zwei Stunden lang die Haupteingänge geschlossen.

Über Nebeneingänge bleiben die Kliniken weiter erreichbar, der Betrieb wird nicht beeinträchtigt. Auch in anderen Bundesländern wie etwa Baden-Württemberg sind derartige Aktionen geplant.

Hintergrund der Proteste ist das geplante GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU). Bislang übernehmen die Krankenkassen Mehrausgaben, die durch Tarifsteigerungen für das Personal entstehen. Diese Regelung soll mit dem vorgeschlagenen Gesetz von Warken abgeschafft werden. Hinzu kommen Einschnitte beim Pflegebudget - wo ohnehin bereits Geld und Personal fehlen.

"Gesundheit ist Daseinsvorsorge und darf nicht kaputtgespart werden", warnte die bayerische Verdi-Landesleiterin Luise Klemens. Verdi und die Krankenhausgesellschaft BKG warnen vor gravierenden Folgen.

BKG und Verdi rechnen durch die Maßnahme mit einem Milliardenloch bei der Finanzierung der bayerischen Kliniken.