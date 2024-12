Heftige Krawalle in der Nacht: Polizei löst Demo gewaltsam auf!

Tiflis (Georgien) - Extrem angespannte Lage in der Südkaukasus-Republik Georgien ! Die dritte Nacht in Folge ist es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen.

Demonstranten schossen Böller auf Einsatzkräfte. © Zurab Tsertsvadze/AP/dpa

Örtlichen Medienberichten zufolge setzten die Beamten in Tiflis auch Wasserwerfer und Tränengas ein, die Protestler hingegen beschossen die Einsatzkräfte mit Feuerwerkskörpern.

Erst am Sonntagmorgen gelang es den Uniformierten, die Randalierer vom Parlamentsgebäude am Rustaweli-Prospekt abzudrängen.

Die Menge hat nun Straßensperren nahe der Staatlichen Universität aufgebaut. Die Auseinandersetzungen zwischen der nationalkonservativen Regierung und der proeuropäischen Opposition drohen Georgien zu zerreißen.

Bislang gibt es noch keine offiziellen Angaben zur Zahl der Verletzten und Festgenommenen. In der vergangenen Nacht hatte die Polizei allein in der Hauptstadt Tiflis eigenen Angaben nach 107 Menschen wegen Rowdytums festgenommen - auch in anderen Städten wird demonstriert.