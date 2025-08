Sitzblockade eskaliert: 57 Festnahmen bei Pro-Palästina-Demo

Berlin - Bei einer propalästinensischen Demonstration in Berlin ist es am Abend laut Polizei zu einer Sitzblockade gekommen. Es gab mindestens 57 Festnahmen.

Alles in Kürze

Einige Demonstranten hakten sich unter, um den Einsatzkräften Widerstand zu leisten. (Archivbild) © Joerg Carstensen/dpa

Eine Sprecherin sprach von etwa 50 Teilnehmern, die sich auf einer Straße und einem Gehweg in der Nähe der Gedächtniskirche niedergelassen hätten. Der Einsatz wurde am späteren Abend beendet.

Die Polizei räumte laut der Sprecherin die Fahrbahn, weil sich die Personen geweigert hätten, den Ort zu verlassen. "Unsere Kräfte mussten dabei körperlichen Zwang in Form von Schieben und Drücken anwenden", schrieb die Polizei auf der Plattform X.

Teilweise hätten sich Demonstranten untergehakt, um sich so dem Polizeieinsatz zu widersetzen. Außerdem sei versucht worden, eine Polizei-Kette zu durchbrechen. Die Beamten hätten auch Pfefferspray eingesetzt.

An der Demonstration in der Tauentzienstraße in Charlottenburg hatten laut Polizei zuvor rund 180 Menschen teilgenommen. 250 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen.