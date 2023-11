12.11.2023 19:56 Hunderte gehen für Palästina auf die Straße: Polizei zieht positives Fazit

Am Sonntag kam es in den hessischen Städten Frankfurt und Marburg zu Pro-Palästina-Demonstrationen, an denen Hunderte Menschen teilnahmen.

Frankfurt am Main/Marburg - In Frankfurt haben sich der Polizei zufolge Hunderte Menschen zu einer propalästinensischen Demonstration versammelt. Am Frankfurter Römerberg wurden rund 750 Teilnehmer der Pro-Palästina-Demo gezählt. © Boris Roessler/dpa Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden am Sonntagnachmittag etwa 750 Teilnehmer bei der Kundgebung "Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten" am Römerberg gezählt. Die Veranstaltung verlief den Angaben zufolge bis zum Nachmittag bis auf wenige Verstöße wegen des Zeigens verbotener Symbole ohne besondere Vorkommnisse. Dem Polizeisprecher zufolge wurden Flaggen und Plakate sichergestellt, die jeweils den Anfangsverdacht einer Straftat wie Volksverhetzung oder Billigung einer Straftat begründeten. Es würden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Demonstrationen Hamburg verbietet weiter unangemeldete pro-palästinensischen Demos Zuvor hatten sich nach Polizeiangaben bei einer proisraelischen Kundgebung mit dem Titel "Aufruf zur sicheren Rückkehr aller von Israel nach Gaza entführten Personen" an der Alten Oper in Frankfurt etwa 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammengefunden. Die Kundgebung sei störungsfrei verlaufen. Pro-Palästina-Demos in Hessen: Keinerlei Vorkommnisse - vereinzelt Strafverfahren eingeleitet In Marburg zählte die Polizei bei einer propalästinensischen Kundgebung unter dem Motto "Waffenstillstand jetzt. Für einen gerechten Frieden in Westasien" am Sonntag rund 200 Teilnehmer. Auch dort habe es keinerlei Vorkommnisse gegeben, sagte ein Sprecher am späten Nachmittag.

