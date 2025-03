08.03.2025 11:49 Internationaler Frauentag: So viele Menschen demonstrieren in Köln für mehr Gleichberechtigung

In Köln und anderen Städten in Nordrhein-Westfalen finden anlässlich des internationalen Frauentags am Samstag mehrere Demos statt.

Von Petra Albers Köln - Zum Internationalen Frauentag sind heute in mehreren nordrhein-westfälischen Städten Demonstrationen geplant. Mit viel Wut und Unverständnis im Gepäck ziehen am heutigen Samstag Tausende Menschen durch Kölle. © Rolf Vennenbernd/dpa In Bonn etwa rufen Feministinnen zu einem Streik-Café mit anschließender Demo auf, zu der laut Polizei bis zu 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet sind. Zu einer Demo in Köln werden 5000 Menschen erwartet. Weitere Proteste sind unter anderem in Bielefeld und Minden geplant. Das Motto lautet in diesem Jahr: "Wir kämpfen, wir streiken, wir leben". Im Fokus steht nach Angaben der Veranstalterinnen das Thema "Sorgearbeit" - soziale Berufe, in denen vorwiegend Frauen und queere Personen tätig seien. Die Bezahlung und die Arbeitsbedingungen seien häufig schlecht. Demonstrationen Teilnehmer von Ukraine-Demo in Dresden geschockt: "Dieser Mann hat kein Herz!" "Sorgearbeit darf nicht nach Profitlogik organisiert sein", sagte eine Sprecherin des Kölner "8. März Bündnis". "Es ist eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe, die auch dementsprechend gewürdigt werden sollte. Aktuell ackern wir uns in der Pflege, den Krankenhäusern, Kitas und Zuhause ab, damit einige wenige mit dem Leben von Menschen Profite machen."

