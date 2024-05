28.05.2024 10:09 Köln geht gegen Rechts auf die Straße: Groß-Demo an Deutzer Werft geplant

Am kommenden Samstag findet an der Werft in Köln-Deutz eine Groß-Demo gegen Rechts statt. Dazu hat das Kölner Bündnis "Arsch huh" aufgerufen.

Von Jonas Reihl

Köln - Erst am Samstag (25. Mai) hatte ein Extremismus-Skandal bei einer Wahlkampfveranstaltung für einen Schock bei der SPD gesorgt, jetzt geht ganz Köln wieder auf die Straße, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Erst im Januar hatte die Initiative "Köln stellt sich quer" zu einer Groß-Demo an der Deutzer Werft aufgerufen. Tausende Menschen nahmen daran teil. © Sascha Thelen/dpa-Zentralbild/dpa Dazu haben die Initiativen "Arsch huh" und "Köln stellt sich quer" aufgerufen. Demnach sei für Samstag (1. Juni) von 15 bis 18 Uhr eine große Kundgebung unter dem Motto "Arsch huh für Demokratie - keine Stimme den Rechtsextremen" an der Deutzer Werft geplant. Die Demo ist dabei Teil der deutschlandweiten Kampagne "Rechtsextremismus stoppen – Demokratie verteidigen" des Campact e. V., in deren Namen vom 23. Mai bis zum 8. Juni Kundgebungen in zahlreichen Städten stattfindet. Demonstrationen "Stoppt das Abschlachten": Große Pro-Palästina-Demo am Alexanderplatz "Wir stehen ein für eine demokratische, offene und vielfältige Gesellschaft, für Frieden und Freiheit, Vielfalt und Menschenrechte, die Wahrung der Menschenwürde, wirtschaftliche Sicherheit und soziale Gerechtigkeit", heißt es dazu auf Facebook. Moderiert wird die Veranstaltung an der Deutzer Werft von Judith Gövert und Marie Knäpper. Außerdem werden Auftritte der Kölner Bands Höhner, Miljö und Paveier erwartet.

Titelfoto: Sascha Thelen/dpa-Zentralbild/dpa